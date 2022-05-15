بعد القفزة الاسبوع الماضي .. ضعف الدولار واليورو مقابل الشيكل

رام الله / سما /

بعد القفزة في أسعار صرف الدولار واليورو الأسبوع الماضي ، ضعفت العملات الأجنبية مقابل الشيكل: الدولار الذي صعد إلى 3.45 شيكل الأسبوع الماضي ، انخفض بنسبة 0.30٪ هذا الصباح إلى 3.402 ، ويتداول الآن عند 3.41.

اما اليورو ، الذي وصل إلى 3.64 شيكل قبل أسبوع ، انخفض إلى 3.53 شيكل هذا الصباح ويتم تداوله الآن عند 3.55 شيكل.

وافتتحت بورصة تل أبيب بانخفاضات مشابهة للاتجاه العالمي ، وسيتم نشر بيانات النمو الاقتصادي للربع الأول من عام 2022 في وقت لاحق.بالأمس ، أشارت مؤشرات الأسعار إلى أن التضخم السنوي بلغ 4٪ وارتفعت أسعار المساكن بنسبة 16.3٪

في الأسابيع الأخيرة ، كان هناك ارتفاع كبير في العملتين الأجنبيتين الرئيسيتين مقابل الشيكل . في العام الماضي تدخل بنك إسرائيل في السوق للتأكد من أن الدولار لم يقل عن ثلاثة شواكل ، واشترى ما يقرب من 35 مليار دولار للقيام بذلك.

وحتى مع الانخفاض الحالي في أسعار صرف العملات ، فقد تعزز الدولار بنسبة 10٪ مقابل الشيكل منذ بداية عام 2022 ، كما تعزز اليورو بنسبة 0.22٪.