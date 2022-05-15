  1. الرئيسية
  2. سما الجاليات

حدث الأول من نوعه.. تغيير اسم أحد الشوارع الأميركية إلى “شارع فلسطين”

الإثنين 16 مايو 2022 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حدث الأول من نوعه.. تغيير اسم أحد الشوارع الأميركية إلى “شارع فلسطين”



رام الله / سما /

أقر مجلس بلدية باترسون في ولاية نيوجيرزي الأميركية تغيير اسم الشارع الرئيسي في المدينة إلى “شارع فلسطين”، في حدث يعتبر الأول من نوعه على مستوى الولايات المتحدة الأميركية، وذلك في حفل ضخم حضره الآلاف من أبناء الجاليتين الفلسطينية والعربية، ورئيس بلدية المدينة اندريه صايغ.

وأزيح الستار عن اللافتة التي تحمل اسم “شارع فلسطين”، ورفع العلم الفلسطيني على الاشارات الضوئية والأعمدة، وسط احتفالات عبرت عن مدى امتنان أبناء الجالية للمجلس البلدي، ولكل من ساهم في تغيير اسم الشارع الذي يتزامن أيضا مع احياء شعبنا ذكرى النكبة الـ74، ليكون يوما فلسطينيا بامتياز.

وقال رئيس مركز الجالية الفلسطينية في نيويورك ونيوجرزي دياب مصطفى لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية : إن أهمية هذا الحدث ينبع مع تزامنه مع إحياء ذكرى النكبة، مضيفا أنه رغم المعاناة من الاغتراب والتهجير والإبعاد عن الوطن استطاع أبناء الجالية في ايصال رسالة كبيرة بأن هنالك أمل من جيل نشأ وتربى في الغربة في إحداث تغيير، واستطاع تغيير اسم شارع في ثالث أكبر مدينة بولاية نيوجيرزي.

وكان مجلس بلدية باترسون قد اتخذ قرارا في شهر آذار الماضي، بإعادة تسمية الشارع التجاري الرئيسي الأهم عند الدائرة السادسة، حيث يتواجد أبناء الجاليتين العربية والإسلامية إلى “شارع فلسطين”.

الأكثر قراءة اليوم

صور : من هو محمود خير الدين الذي أسقطته "القسام" بخانيونس؟

مسيرة غاضبة في جنين تنديدا بقتل الاحتلال للشهيد الزبيدي ودعوات للاضراب والنفير العام (فيديو)

صحفي إسرائيلي يهاجم تل أبيب ويؤكد ضعفها

جنين : استشهاد شقيق زكريا الزبيدي

تخوف إسرائيلي من وقوع أزمة دبلوماسية بسبب أحداث جنازة شيرين أبو عاقلة

الرئيس عباس يعود إلى أرض الوطن بعد تقديمه واجب العزاء بوفاة رئيس دولة الإمارات

وسط مشادة كلامية.. غانتس لبينيت: تقول "أنا وأنا" دون الاكتراث لأحد

الأخبار الرئيسية

20220516081728

مصدر إسرائيلي يزعم : اعتقال الدبعي مرتبط بالتحقيق بمقتل شيرين أبو عاقلة

غزة : قائمة فتح تفوز بكافة مقاعد انتخابات نقابة المحامين

20220513132019afpp-afp_32a22r8.h-730x438-1

صحفي إسرائيلي يهاجم تل أبيب ويؤكد ضعفها

1236970980 (1)

دعوات لإنهاء الانقسام الفلسطيني خلال تأبين الشهيدة أبو عاقلة في الدوحة

photo_2022-05-15_19-06-00

مسيرة غاضبة في جنين تنديدا بقتل الاحتلال للشهيد الزبيدي ودعوات للاضراب والنفير العام (فيديو)

الاتصالات الفلسطينية