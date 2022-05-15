فلسطين: وفاتان و127 إصابة جديدة بكورونا خلال أسبوع

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل وفاتين، و127 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و120 حالة تعاف منذ الثامن من الشهر الجاري.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها الأسبوعي حول الحالة الوبائية في فلسطين، إن الوفاتين الجديدتين سجلتا في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قطاع غزة 11، والضفة الغربية 116.

وأشارت إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت على المحافظات حسب التالي: الضفة الغربية: 74، مدينة القدس: 40، وقطاع غزة: 6.

ونوهت الصحة إلى عدم وجود أي مصابين بكورونا في العناية المكثفة أو على أجهزة التنفس الصناعي.