رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت أحرنوت، ومعاريف، وهآرتس) الصادرة اليوم الإثنين.

* "يديعوت أحرونوت":

- الرئيس الروحي للطائفة الدرزية موفق طيف: لسنا مرتزقة ولا ضيوف هنا

- تخبط الأجهزة الإسرائيلية في قضية إعادة أو احتجاز جثمان داوود الزبيدي

- اعتقال طلاب عرب في وقفة بذكرى النكبة

- غانيتس لبينت: تتعامل معي وكأنني وزير الرفاه

- ناحوم برنع يكتب: حكومة بيينت تحولت إلى شركة تعلن إفلاسها

* "معاريف":

- أزمة الحكومة القادمة: تقديم اقتراح قانون المساواة من قبل وزير الأمن ومعارضة حزب يمينا

- يهود وعرب يوقعون عريضة للمطالبة باستقالة وزير الأمن الداخلي بسبب اعتداء الشرطة على جنازة شيرين أبو عاقلة

- رئيسة كتلة ميرتس قدمت استجوابا لوزير الأمن الداخلي "من أعطى التعليمات لأفراد الشرطة"؟

- ارتفاع أسعار الشقق السكنية بنسبة 16% خلال عام

* "هآرتس":

- قائد شرطة القدس دورون ترجمان هو من أمر بمنع رفع الأعلام الفلسطينية خلال جنازة شيرين أبو عاقلة

- تعليمات المستشارة القانونية للحكومة بمنع رفع الأعلام الفلسطينية في حالات استثنائية فقط

- نير حسون كتب: المشكلة ليست بالأنظمة والتعليمات وإنما برؤية الفلسطينيين كبشر، بالإشارة إلى التصرف العنيف لأفراد الشرطة في الميدان وغير مبرر اتجاه الفلسطينيين

- عودة بشارات: محتلون أخرجوا من توابيتنا