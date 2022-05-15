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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الإثنين 16 مايو 2022 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت أحرنوت، ومعاريف، وهآرتس) الصادرة اليوم الإثنين.

* "يديعوت أحرونوت":  

- الرئيس الروحي للطائفة الدرزية موفق طيف: لسنا مرتزقة ولا ضيوف هنا  

- تخبط الأجهزة الإسرائيلية في قضية إعادة أو احتجاز جثمان داوود الزبيدي  

- اعتقال طلاب عرب في وقفة بذكرى النكبة

- غانيتس لبينت: تتعامل معي وكأنني وزير الرفاه  

- ناحوم برنع يكتب: حكومة بيينت تحولت إلى شركة تعلن إفلاسها  

* "معاريف":  

- أزمة الحكومة القادمة: تقديم اقتراح قانون المساواة من قبل وزير الأمن ومعارضة حزب يمينا  

- يهود وعرب يوقعون عريضة للمطالبة باستقالة وزير الأمن الداخلي بسبب اعتداء الشرطة على جنازة شيرين أبو عاقلة  

- رئيسة كتلة ميرتس قدمت استجوابا لوزير الأمن الداخلي "من أعطى التعليمات لأفراد الشرطة"؟  

- ارتفاع أسعار الشقق السكنية بنسبة 16% خلال عام  

* "هآرتس":  

- قائد شرطة القدس دورون ترجمان هو من أمر بمنع رفع الأعلام الفلسطينية خلال جنازة شيرين أبو عاقلة

- تعليمات المستشارة القانونية للحكومة بمنع رفع الأعلام الفلسطينية في حالات استثنائية فقط  

- نير حسون كتب: المشكلة ليست بالأنظمة والتعليمات وإنما برؤية الفلسطينيين كبشر، بالإشارة إلى التصرف العنيف لأفراد الشرطة في الميدان وغير مبرر اتجاه الفلسطينيين  

- عودة بشارات: محتلون أخرجوا من توابيتنا

#الصحف الإسرائيلية

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