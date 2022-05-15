فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت أحرنوت، ومعاريف، وهآرتس) الصادرة اليوم الإثنين.
* "يديعوت أحرونوت":
- الرئيس الروحي للطائفة الدرزية موفق طيف: لسنا مرتزقة ولا ضيوف هنا
- تخبط الأجهزة الإسرائيلية في قضية إعادة أو احتجاز جثمان داوود الزبيدي
- اعتقال طلاب عرب في وقفة بذكرى النكبة
- غانيتس لبينت: تتعامل معي وكأنني وزير الرفاه
- ناحوم برنع يكتب: حكومة بيينت تحولت إلى شركة تعلن إفلاسها
* "معاريف":
- أزمة الحكومة القادمة: تقديم اقتراح قانون المساواة من قبل وزير الأمن ومعارضة حزب يمينا
- يهود وعرب يوقعون عريضة للمطالبة باستقالة وزير الأمن الداخلي بسبب اعتداء الشرطة على جنازة شيرين أبو عاقلة
- رئيسة كتلة ميرتس قدمت استجوابا لوزير الأمن الداخلي "من أعطى التعليمات لأفراد الشرطة"؟
- ارتفاع أسعار الشقق السكنية بنسبة 16% خلال عام
* "هآرتس":
- قائد شرطة القدس دورون ترجمان هو من أمر بمنع رفع الأعلام الفلسطينية خلال جنازة شيرين أبو عاقلة
- تعليمات المستشارة القانونية للحكومة بمنع رفع الأعلام الفلسطينية في حالات استثنائية فقط
- نير حسون كتب: المشكلة ليست بالأنظمة والتعليمات وإنما برؤية الفلسطينيين كبشر، بالإشارة إلى التصرف العنيف لأفراد الشرطة في الميدان وغير مبرر اتجاه الفلسطينيين
- عودة بشارات: محتلون أخرجوا من توابيتنا