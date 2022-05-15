رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الإثنين، في عناوينها خبر استشهاد الأسير الجريح داوود الزبيدي من مخيم جنين، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال.

كما أبرزت الصحف الثلاث إحياء شعبنا في الوطن والشتات للذكرى الـ74 للنكبة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يعود إلى أرض الوطن بعد تقديمه واجب العزاء بوفاة رئيس دولة الإمارات

- استشهاد الأسير الجريح داوود الزبيدي من مخيم جنين متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال

- العالول: القضية الفلسطينية هي قضية الأمة العربية ونحن متمسكون بالدفاع عنها

- بركة: لن يسقط هذا الشعب كرامته وإصراره على دولته وعودته وقدسه

- الملك عبد الله الثاني يدين "جريمة" قتل أبو عاقلة

- فرنسا تعرب عن صدمتها ومسؤولة أممية تدعو للتحقيق في الاعتداء على مشيعي أبو عاقلة

- مستوطن يختطف طالبا من أمام مدرسته في عوريف جنوب نابلس

- جامعة تل أبيب: اعتقال طلاب عرب ومشاركة واسعة بمراسيم النكبة

- هب الريح: المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الصف الوطني والحفاظ على النسيج الاجتماعي

* "الأيام":

- استشهاد داوود الزبيدي متأثرا باصابته برصاص الاحتلال في مخيم جنين

- حشود جماهيرية تحيي الذكرى الـ74 للنكبة

- 45 إصابـة خلال مواجهـات في البيـرة ومستوطن يختطف فتى من عوريف

- بلينكن يدعو إلى "تحقيق ذي صدقية" في قتل شيرين أبو عاقلة

- العاهل الأردني يدين "جريمة" قتـل شيريـن ويعـزي شقيقها

- جيش الاحتلال يعزز قـواتـه حول القطاع

- إسرائيل تكشف هوية ضابط قتـل بخـان يونس العام 2018

- الاحتلال يدعي كشف شبكة تهريـب بحرية للفصائل بغزة

- فعاليات ونشاطات بمدن الداخل فـي ذكـرى النكبـة ووفـاء للشهـداء

- "الـعـليـا الإسـرائيـلـيـة" تـعـطـي الـضـوء الأخضر لـ"التلفريك" بالقدس الشرقية

- القوات الروسية تواصل الضغط في شرق أوكرانيا وفنلندا تعلن ترشحها لـ"الناتو" والسويد على خطاها

* "القدس":

- الرئيس يعود إلى أرض الوطن بعد تقديمه واجب العزاء بوفاة رئيس دولة الإمارات

- استشهاد داوود الزبيدي قائد كتائب شهداء الأقصى

- إحياء ذكرى النكبة في الوطن والشتات

- العليا الإسرائيلية ترد 4 التماسات ضد مشروع القطار الهوائي في القدس

- الملك عبد الله الثاني يوجه بمنحة لدراسة الماجستير تحمل اسم شيرين أبو عاقلة

- عشرات الاصابات خلال قمع مسيرات الضفة

- في ذكرى النكبة.. 165 مستوطنا يقتحمون الأقصى

- الآلاف يؤمون عزاء الشهيدة أبو عاقلة في رام الله

- أهالي نحف يتظاهرون: مخطط سكة القطار لن يمر