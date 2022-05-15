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انطلاق الدعاية الانتخابية في جامعة بيرزيت صباح اليوم

الإثنين 16 مايو 2022 08:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انطلاق الدعاية الانتخابية في جامعة بيرزيت صباح اليوم



رام الله / سما /

تنطلق صباح اليوم الاثنين، الدعاية الانتخابية لانتخاب مجلس اتحاد الطلبة بجامعة بير زيت.

وتتنافس خمس كتل طلابية على المقاعد البالغ عددها 51 مقعدا وهي: الكتلة الإسلامية الذراع الطلابي لحركة حماس، وكتلة الشبيبة التابعة لحركة فتح، والقطب الطلابي التقدمي التابع للجبهة الشعبية، وكتلة الوحدة الطلابية التابعة للجبهة الديمقراطية، وكتلة اتحاد الطلبة التابع لحزب الشعب وأطر يسارية.

وتنطلق اليوم الدعاية الانتخابية بين الكتل المتنافسة، فيما يشهد يوم غد المناظرة الانتخابية، على أن تفتتح صناديق الاقتراع صباح الأربعاء.

وتأتي الانتخابات بعد انقطاع عامين بسبب جائحة كورونا.

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