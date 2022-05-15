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مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في حادث إطلاق نار في كنيسة بكاليفورنيا

الإثنين 16 مايو 2022 02:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في حادث إطلاق نار في كنيسة بكاليفورنيا



كاليفورنيا/سما/

قالت الشرطة الأمريكية، اليوم الأحد، إنها تستجيب لحادثة إطلاق نار بكنيسة في ولاية كاليفورنيا، مشيرة إلى سقوط عدد من الضحايا.


وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن 6 أشخاص أصيبوا خلال إطلاق النار، وأن المشتبه به ألقي القبض عليه.


وأفادت شبكة "سي بي إس" الأمريكية أن شخصا توفي على الفور بينما 4 إصاباتهم خطيرة ونقلوا إلى المستشفى، وواحد فقط إصابته طفيفة.


كانت الشرطة الأمريكية قالت أمس السبت، إن 10 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في إطلاق نار بمركز للتسوق في مدينة بوفالو بولاية نيويورك، بعد أن دخل مسلح يرتدي زيا عسكريا إلى محل تجاري في بوفالو، وفتح النار على عدة أشخاص من بندقية.

بدوره دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم، المواطنين الأمريكيين إلى إنهاء حالة الكراهية في البلاد.

#كاليفورنيا #الولايات المتحدة الأمريكية

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