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مسيرة غاضبة بجنين تنديدا بقتل الاحتلال للشهيد الزبيدي ودعوات للاضراب والنفير العام ضد الاحتلال (فيديو)

الأحد 15 مايو 2022 09:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسيرة غاضبة بجنين تنديدا بقتل الاحتلال للشهيد الزبيدي ودعوات للاضراب والنفير العام ضد الاحتلال (فيديو)



جنين/سما/

شارك الآلاف من الجماهير الغاضبة بمخيم جنين، مساء الأحد، بمسيرة جماهيرية غاضبة، تنديدًا بقتل جيش الاحتلال الشهيد داوود الزبيدي، شقيق الأسير زكريا الزبيدي.

وردد المشاركون الذين جابوا شوارع المدينة هتافات تطالب بالرد على جرائم الاحتلال المتواصلة، ومواصلة الكفاح المسلح.

ورفع المشاركون لافتات تطالب بتصعيد المقاومة، كما شارك ملثمون ومسلحون من عناصر المقاومة الفلسطينية في المسيرة.

وأعلنت مدينة جنين الإضراب الشامل غدًا الاثنين، المدارس والجامعات وكافة مظاهر الحياة، واعتباره يوم غضب شعبي لأجل دماء الشهداء".

وذكرت مصادر محلية، أن كتائب شهداء الأقصى في محافظه جنين، وكتيبه جنين التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، والغرفه المشتركة للمقاومة، دعت في بيان مشترك صدر عنها اليوم الأحد، الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، التوجه غداً الاثنين إلى نقاط التماس مع قوات الاحتلال، استنكاراً لجريمة الاحتلال  والمستوطنين ضد قائد كتائب شهداء الأقصى في فلسطين، ومؤسس "لواء الشهداء"، الشهيد داود الزبيدي.

كما دعت إلى الإضراب الشامل والحداد العام غداً الاثنين، إكراماً لروح الزبيدي وكافة الشهداء، معلنين النفير العام في كافة المحافظات الوطن والضوء الأخضر لتوجيه ضربات  للمستوطنين.


وحملت التنظيمات في جنين، المستوطنين وخاصة ايتمار ابن غفير مسؤولية استشهاد الزبيدي بعد محاولة اقتحام مستشفى "رمبام" حيث كان يتواجد الزبيدي الذي نقل إليها للعلج عقب إصابته في البطن أول أمس الجمعة في مخيم جنين.

وصباح اليوم الأحد، ارتقى داوود الزبيدي شقيق الأسير زكريا الزبيدي أحد أبطال نفق الحرية، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين الجمعة الماضية.



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#جنين #اضراب #الاحتلال #الاستيطان

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