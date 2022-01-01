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الجامعة العربية تؤبّن الشيخ خليفة بن زايد

الأحد 15 مايو 2022 08:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجامعة العربية تؤبّن الشيخ خليفة بن زايد



القاهرة/سما/

عقد مجلس جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، جلسة على مستوى المندوبين لتأبين رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، شارك فيها مندوبو الدول العربية.

وفي كلمة دولة فلسطين، قال السفير المناوب بالجامعة العربية مهند العكلوك، إن دولة فلسطين، قيادة وشعبا، تلقت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ولقد سارع أخوه الرئيس محمود عبّاس بنعيه وتقديم أسمى عبارات التعازي القلبية والمواساة الأخوية الصادقة، لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولجميع آل نهيان الكرام، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة، وكافة أصحاب السمو حكام الإمارات، وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وأعلن الحداد في دولة فلسطين حزنا على المغفور له بإذن الله.

وأضاف العكلوك أن دولة فلسطين واكبت وقدّرت عاليا عطاء وقيادة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وسيره على خطى والده الراحل المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في سبيل نهضة ومسيرة تطور دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك دوره السياسي والإنساني الهام في العمل الدولي والعربي المشترك.

وتابع: كما تقدم الرئيس محمود عبّاس بالتهنئة لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، معربا عن تمنياته الصادقة بالتوفيق والسداد لسموه والازدهار لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

#الجامعة العربية

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