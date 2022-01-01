الرئيس عباس يعود إلى أرض الوطن بعد تقديمه واجب العزاء بوفاة رئيس دولة الإمارات

رام الله/سما/

عاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى أرض الوطن، مساء اليوم الأحد، بعد تقديمه واجب العزاء بوفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وكان الرئيس توجه صباح اليوم على رأس وفد لتقديم التعازي لدولة الإمارات بوفاة رئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

كما قدم الرئيس التهاني إلى صاحب السمو محمد بن زايد آل نهيان لانتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، متمنيا لدولة الإمارات الشقيقة مزيدا من الاستقرار والتقدم والتطور والازدهار.

ورافق الرئيس عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس مصطفى أبو الرب، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، والقائم بأعمال سفارة دولة فلسطين حمدان نزال.

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