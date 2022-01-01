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افتتاح سجل عزاء للشهيدة شيرين أبو عاقلة في سلطنة عُمان

الأحد 15 مايو 2022 08:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
افتتاح سجل عزاء للشهيدة شيرين أبو عاقلة في سلطنة عُمان



مسقط/سما/

 افتتحت سفارة دولة فلسطين لدى سلطنة عُمان سجل عزاء للراحلة الإعلامية الكبيرة الشهيدة شيرين أبو عاقلة، وذلك بمقر السفارة في العاصمة العُمانية مسقط.

وقد أمَّ السفارة عدد من المسؤولين في الدولة وأعداد كبيرة من الصحفيين والإعلاميين العُمانيين ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة، بالإضافة إلى عدد من أبناء الجالية الفلسطينية والجاليات العربية الذين قدموا واجب العزاء.

وأشاد المعزون بما قدمته الشهيدة شيرين أبو عاقلة للصحافة العربية، وجسدت من خلاله نقل القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

 كما عبروا عن إدانتهم واســــتنكارهم الشديد لهذه الجريمة البشـعة المزدوجة، والتي تمثلت بإعدام أبو عاقلة وكذلك الاعتداء على حرمة جنازتها وقمع المعزين بطريقة وحشية، في سابقة خطيرة لم يتخيلها أحد.

ويذكر أن جريمة اغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة قد أثارت ردود أفعال منددة وغاضبة على المستوى الرسمي والشعبي والإعلامي في سلطنة عُما

#الشهيدة شيرين أبو عاقلة

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