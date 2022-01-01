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هب الريح: المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الصف الوطني والحفاظ على النسيج الاجتماعي

الأحد 15 مايو 2022 07:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
هب الريح: المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الصف الوطني والحفاظ على النسيج الاجتماعي



رام الله/سما/

 

 قال وزير الداخلية زياد هب الريح إن المرحلة الحالية تتطلب منا جميعا رص الصف الوطني، وتعزيز وحدته، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على النسيج الاجتماعي.

وأكد هب الريح، خلال اجتماعه، اليوم الأحد، مع قادة الأجهزة الأمنية والمجلسين التنفيذي والاستشاري في مقر محافظة بيت لحم، "أننا سنستمر في بذل الجهد لوقف المشاجرات الداخلية"، داعيا الجميع إلى حقن الدماء لمواجهة التحديات الرئيسية.

وأشاد بقوى الأمن التي تعتبر الدرع الحامي للأمن والأمان للمواطن، وحماية الإنسان الفلسطيني.

من جانبه، قال محافظ بيت لحم كامل حميد إن قوى الأمن تسعى من أجل استمرار صمود وتعزيز المواطنين عبر توفير الأمن والأمان واستتباب القانون والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

وأزاح وزير الداخلية ومحافظ بيت لحم الستار عن اسم قاعة المحافظة الجديد "الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة".

#اللواء زياد هب الريح

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