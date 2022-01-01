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مدارس فلسطين تحيي ذكرى النكبة بفعاليات مؤكدة على قيم الوفاء والتشبث بحق العودة

الأحد 15 مايو 2022 07:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدارس فلسطين تحيي ذكرى النكبة بفعاليات مؤكدة على قيم الوفاء والتشبث بحق العودة



محافظات/سما/

- أحيت مدارس فلسطين، اليوم الأحد، الذكرى الــ 74 للنكبة بفعاليات متنوعة؛ إذ رفع الطلبة علم فلسطين، وسط ترديد الأناشيد الوطنية، وتخصيص الإذاعة الصباحية والحصة الأولى؛ للحديث عن هذه الذكرى الأليمة وآثارها.

ونظمت مديريات التربية وقفات مركزية داخل المدارس؛ بمشاركة الفرق الكشفية، حيث رفع المشاركون شعارات وعبارات منددة بظلم الاحتلال وبطشه، وأخرى مؤكدة على تأصيل الرواية وإبقاء الذاكرة متقدة، والتمسك بحق العودة؛ باعتباره حقاً أصيلاً لا يسقط بالتقادم، كما رفع الطلبة صور الشهيدة الإعلامية شيرين أبو عاقلة؛ تكريماً لذكراها ولصوتها الشجاع الحر.

وشاركت الأسرة التربوية؛ بقيادة وزير التربية والتعليم مروان عورتاني في الفعالية المركزية التي انطلقت هذا اليوم من قلب مدينة رام الله والبيرة، بمشاركة حشد جماهيري ومؤسساتي وفعاليات وطنية ورسمية وأهلية، بالإضافة إلى الفعاليات التي شهدتها مديريات التربية إحياء لهذا الذكرى.

وشدد الوزير عورتاني على أن الأجيال الناشئة ستبقى متشبثة بالوعي الوطني، ووفية لعهد الشهداء ومنهم طلبة المدارس وأبناء المؤسسة التربوية، والأجداد الذين ذاقوا مرارة اللجوء القسري، وستبقى حريصة على حماية الرواية والهوية الوطنية الجمعية؛ رغم كل محاولات الاحتلال الرامية إلى تزويرها وتشويهها؛ لافتا إلى أن الحفاظ على الهوية والرواية هو شأن سيادي وطني بامتياز.

وأكد الوزير مشاركة طلبة المدارس في هذه الفعاليات ورفع علم فلسطين يبرهن على الوفاء النبيل للقيم وللقضية الفلسطينية، لافتا إلى أن استحداث "جائزة الشهيدة الإعلامية شيرين أبو عاقلة للصحفي الصغير" قبل أيام وحضور صورها في الفعاليات اليوم، يجدد على حالة الالتزام بالقضايا الوطنية والانتصار لعدالة قضيتنا ونضال شعبنا.

#مدارس فلسطين #النكبة

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