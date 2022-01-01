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وقفة احتجاجية أمام السفارة الإسرائيلية في وارسو بذكرى النكبة

الأحد 15 مايو 2022 07:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة احتجاجية أمام السفارة الإسرائيلية في وارسو بذكرى النكبة



وارسو/سما/

- نظم أبناء الجالية الفلسطينية في بولندا، ومتضامنون بولنديون، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة البولندية وارسو، في الذكرى الـ74 للنكبة.

وندد المتحدثون في الوقفة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق أبناء شعبنا، داعين المجتمع الدولي إلى وقف ازدواجية المعايير، ومساءلة هذا الاحتلال عن الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وذكروا العالم بجريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، وملاحقة جثمانها والاعتداء على المشيعين، واصفين ذلك بالسقوط الأخلاقي للاحتلال الذي يشعر ويتصرف أنه فوق القانون والمساءلة الدولية، وطالبوا بوقف هذا التمييز والانحياز الأعمى لصالح الاحتلال.

وتوجه المشاركون في الوقفة إلى مقر السفارة الفلسطينية للتعبير عن تضامنهم وإضاءة الشموع لروح شهيدة الإعلام الفلسطيني والعربي والعالمي شيرين أبو عاقلة.  

يشار إلى أن سفارة فلسطين تفتح غدا سجلا للعزاء في مقرها برحيل الشهيدة شيرين أبو عاقلة لمدة يومين

#وارسو

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