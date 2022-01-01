غنيم يؤكد أهمية المضي قدما في المشاريع الاستراتيجية

رام الله/سما/

أكد رئيس سلطة المياه مازن غنيم أهمية المضي قدما في الأعمال المناطة بمشروع محطة التحلية المركزية، ليصبح المشروع واقعا ويسهم بتحسين الوضع المائي في قطاع غزة.

وأثنى غنيم، خلال لقائه مدير عمليات الإقراض في الاتحاد الأوروبي ودول الجوار ليونيل ريبالي، اليوم الأحد، على دور بنك الاستثمار الأوروبي في متابعة المكون الخاص بمحطة التحلية المركزية، مشيدا بالتعاون المشترك الهادف إلى تطوير قطاع المياه والصرف الصحي.

وتطرق اللقاء إلى بحث عدد من المشاريع التي تحتل أولوية لدى سلطة المياه، وتستلزم توفير تمويل من نظم مياه وصرف صحي.

من جانبه، أكد ريبالي أن مشاريع المياه والصرف الصحي تأتي ضمن اهتمامات بنك الاستثمار الأوروبي، وسيتم بحث أولويات المشاريع لتحسين الوضع المائي ومتابعة القضايا الخاصة بتنفيذ محطة التحلية المركزية.