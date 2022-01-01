فعالية في بروكسل إحياء لذكرى النكبة

بروكسل/سما/

شارك المئات من أبناء الجاليتين الفلسطينية والعربية، ونواب ومتضامنون بلجيكيون وأوروبيون في فعالية حاشدة بالعاصمة البلجيكية بروكسل، إحياءً للذكرى الـ74 للنكبة وتضامناً مع الشعب الفلسطيني وتنديدا باغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفية شيرين أبو عاقلة.

وتخلل الفعالية هتافات وشعارات تطالب بمحاسبة المسؤولين عن قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة وتقديمهم إلى العدالة، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين ووقف ممارساتها الهمجية ضد شعبنا، وفرض عقوبات فورية على الاحتلال الإسرائيلي وردعه للانصياع للقانون الدولي والإنساني.

كما انطلقت مسيرة دراجات هوائية صباح اليوم، تضامنا مع شعبنا جابت شوارع بلديات بروكسل وصولا إلى ساحة وسط العاصمة.