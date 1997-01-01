العاهل الأردني يعزي أسرة الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة ويوعز بمنحة دراسية باسمها

قدم العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، التعازي بوفاة الصحفية الفلسطينية الأمريكية الراحلة شيرين أبو عاقلة، خلال اتصال هاتفي يوم الأحد مع أنطون أبو عاقلة شقيق الفقيدة.

وأعرب الملك عن إدانته للجريمة التي ارتكبت بحقها أثناء تغطيتها لاقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين.



كما أعرب عن خالص التعازي لذويها ولزملائها الصحفيين والإعلاميين بهذا المصاب الأليم.

واستنكر الملك عبد الله الثاني الجريمة التي تعد خرقا للقانون الدولي الإنساني والمواثيق والأعراف الدولية وتعديا على حرية الصحافة.

وأشاد الملك بمسيرة الفقيدة المهنية وتميزها في تأدية مهامها لنقل الأحداث بشجاعة من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونقل معاناة الشعب الفلسطيني.

وفي ذات السياق أعلن معهد الإعلام الأردني تخصيص منحة دراسية سنوية للحصول على درجة الماجستير في الصحافة والإعلام؛ للصحفيات الفلسطينيات وتحمل اسم شيرين أبو عاقلة.

وقال المعهد إن المنحة ستكون على نفقة الملك عبد الله الثاني الذي وجه بتخصيص تلك المنحة.

والأربعاء، استشهدت الصحفية أبو عاقلة (51 عامًا)، جراء إصابتها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب زميلها علي السمودي بجراح.

وأبو عاقلة من مواليد مدينة القدس عام 1971 ومن أوائل المراسلين الميدانيين لقناة الجزيرة القطرية التي انضمت إليها عام 1997، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الصحافة والإعلام من جامعة اليرموك بالأردن.