ملك الأردن: جريمة قتل شيرين أبو عاقلة خرق للقانون الدولي

اعتبر عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، أن جريمة قتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة "خرق للقانون الدولي الإنساني والمواثيق والأعراف الدولية".

جاء ذلك خلال تقديمه التعازي لأنطون أبو عاقلة شقيق شيرين عبر اتصال هاتفي، بحسب بيان للديوان الملكي الأردني.

وأعرب الملك "عن إدانته للجريمة التي ارتكبت بحقها أثناء تغطيتها اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين".

كما توجه بالتعازي "لذويها ولزملائها الصحفيين والإعلاميين بهذا المصاب الأليم، معربا عن استنكاره للجريمة، التي تعد خرقا للقانون الدولي الإنساني والمواثيق والأعراف الدولية وتعديا على حرية الصحافة".