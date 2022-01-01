بلينكن يدعو إلى إجراء تحقيق "فوري وموثوق" في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة

القدس المحتلة/سما/

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إلى إجراء "تحقيق فوري وموثوق" في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة خلال القيام بعملها في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين بالضفة الغربية.



وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى إجراء تحقيق موثوق في ملابسات وفاة الصحفية الأمريكية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، بعدما اقترح تقديم دعم أمريكي لأقاربها".



وقال بلينكن: "هناك حاجة إلى تحقيق فوري وموثوق في ملابسات وفاتها".



وبحسب الصحيفة، تحدث وزير الخارجية الأمريكي هاتفيا مع شقيق الصحفية أبو عاقلة وقال: "لقد أتيحت لي الفرصة للتعبير عن أعمق التعازي، واحترامنا العميق للعمل الذي قامت به كصحفية لسنوات عديدة".



وأكد بلينكن أن شيرين أبو عاقلة التي عملت لنحو 25 عاما كمراسلة لشبكة الجزيرة القطرية "تحظى باحترام كبير حول العالم".





