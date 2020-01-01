هرتسوغ: أسافر الآن إلى الإمارات لتقديم العزاء لصديقي محمد بن زايد

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس دولة الاحتلال الاسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، اليوم الأحد، إنه ذاهب إلى الإمارات لتقديم العزاء لصديقه محمد بن زايد في وفاة رئيس البلاد خليفة بن زايد.



جاء ذلك وفق ما أورده هرتسوغ في تغريدات بالعبرية والإنجليزية والعربية على حسابه بموقع "تويتر" من مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب قبيل صعوده على الطائرة متوجها إلى الإمارات.



وقال الرئيس الإسرائيلي: "أسافر الآن إلى الإمارات العربية المتحدة مع الوزيرين عيساوي فريج (وزير التعاون الإقليمي) ويوعاز هندل (وزير الاتصالات)، لتقديم واجب العزاء باسم دولة إسرائيل لصديقي، الرئيس الجديد للإمارات سمو الشيخ محمد بن زايد، لعائلته وللشعب الإماراتي برحيل المغفور له، سمو الشيخ خلفية بن زايد، الرئيس الراحل للإمارات العربية المتحدة".



واعتبر هرتسوغ أن "الشراكة والسلام"، بين بلاده والإمارات "ركيزتان بالنسبة لنا وللمنطقة كلها، أقامهما قادة شجعان وعلى رأسهم سمو الشيخ خليفة بن زايد".



وقال إن رحيل الشيخ خليفة "فقدان كبير"، مضيفا "أنا واثق أن رسالته ستظل مضيئة في الشرق الأوسط".

وأواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، زار هرتسوغ الإمارات للمرة الأولى، والتقى محمد بن زايد ووزير الخارجية عبد الله بن زايد.



وكان حكام الإمارات السبعة قد انتخبوا، أمس السبت، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات، خلفا للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي وافته المنية ظهر الجمعة.



ووقعت إسرائيل والإمارات في سبتمبر/ أيلول 2020 اتفاق سلام في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، جاء متبوعا بتوقيع العديد من الاتفاقات بين البلدين في مجالات مختلفة بينها التجارة والاستثمار والسياحة والصحة والزراعة وغيرها.