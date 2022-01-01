فيديو: السيتي يشعل "البريميرليغ" بعد سقوطه في فخ التعادل أما "ويست هام"

لندن/سما/

سقط "مانشستر سيتي" في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام "وست هام"، في المباراة التي جرت اليوم الأحد، على ملعب لندن الأولمبي، في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



أحرز جارود بوين هدف التقدم لصالح وست هام، بعد مراوغة رائعة للحارس البرازيلي إيدرسون فى الدقيقة 24، وبالدقيقة الأولي من الوقت الضائع، سجل جارود بوين الهدف الثاني لفريق وست هام أمام مانشستر سيتي.



وفي الشوط الثاني، وتحديدا في الدقيقة 49، أحرز جاك جريليش الهدف الأول لصالح مانشستر سيتي داخل شباك وست هام، وبعدها بعشرين دقيقية في الدقيقة 69، خطف السيتي هدف التعادل، عن طريق فلاديمير كوفال لاعب الهامرز بهدف ذاتي داخل شباكه.

وفي الدقيقة 86، أهدر الجزائري رياض محرز فرصة تسجيل الهدف الثالث لمان سيتي، بعد إضاعة ركلة جزاء تصدي لها حارس وست هام ببراعة.



بهذة النتيجة، يصل فريق مانشستر سيتي للنقطة 90 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وبفارق 6 نقاط عن ليفربول الوصيف برصيد 86، فيما وصل وست هام للنقطة 56 في المركز السابع.



ويحصل فريق ليفربول على فرصة ذهبية لتقليل الفارق مع مان سيتي، حينما يلتقي ساوثهامبتون بعد غدا الثلاثاء على ملعب "سينت ماري".