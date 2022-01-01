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قاسم: الإعتداء على طلبة جامعة "تل أبيب" يكشف الوجه العنصري القبيح للاحتلال

الأحد 15 مايو 2022 06:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
قاسم: الإعتداء على طلبة جامعة "تل أبيب" يكشف الوجه العنصري القبيح للاحتلال



غزة/سما/

أكد حازم قاسم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء الأحد، أن اعتداء شرطة الاحتلال على الطلبة الفلسطينيين في جامعة "تل أبيب"، يكشف الوجه العنصري القبيح الذي يعاني منه شعبنا منذ النكبة.

وقال قاسم في تصريحات صحفية:" إن إعتداء شرطة الاحتلال وطلاب اليمين الصهيوني المتطرف على الطلاب الفلسطينيين في جامعة "تل أبيب" سلوك عنصري، وقمع لحرية التعبير، وإرهاب صهيوني ممنهج ضد شعبنا الذي ما زال يعاني تحت الاحتلال منذ النكبة قبل أربعة وسبعين عاماً".

وأضاف قاسم، أن هذه الاعتداءات في ذكرى النكبة، تؤكد أن المشروع الاستعماري الصهيوني الذي هجّر أهلنا في العام 1948 ما زال مستمراً، ما سيزيد شعبنا الفلسطيني إصراراً على التمسّك بهويته الوطنية، واستمراره في مسيرة النضال والثورة حتى التخلّص من الاحتلال البغيض، وتحقيق تطلعاته في التحرير والعودة، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة

#غزة #حازم قاسم #حماس

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