الأغوار: الاحتلال يستولي على مركبة ويمنع المزارعين من حصاد محاصيلهم البعلية

الأغوار/سما/

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على مركبة خاصة لأحد المزارعين، أثناء تواجده في منطقة المالح بالأغوار الشمالية.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن قوات الاحتلال استولت على مركبة خاصة تعود للمواطن محمد محمود دراغمة، كما احتجزت إحدى حصادات القمح التي تعمل في المنطقة أكثر من ساعتين.

وأضاف دراغمة أن الاحتلال أعاق المزارعين أثناء جني محاصيلهم البعلية في المنطقة.

ويعتمد مربو الماشية والمواطنون في الأغوار الشمالية على المواسم البعلية بشكل كبير، لتجارة الحبوب والقش، وتوفير مراع مجانية لمواشيهم.