  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بلدية بني سهيلا تطلق اسم شيرين أبو عاقلة على ميدانٍ جديدٍ

الأحد 15 مايو 2022 04:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية بني سهيلا تطلق اسم شيرين أبو عاقلة على ميدانٍ جديدٍ



خانيونس/سما/

أكد مدير الدائرة الفنية في بلدية بني سهيلا، في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، محمد البريم، عزم بلديته إطلاق اسم شيرين أبو عاقلة على ميدان جديد في شارع القدس، وذلك تقديراً لعملها في الصحافة.

وقال البريم في لقاء صحفي، ” إنه سيتم الإعلان وبشكل رسمي من خلال حفل كبير الأسبوع المقبل لوضع حجر الأساس من قبل وكيل الوزارة”، مشيراً إلى أن مدخل منطقة الزنة التي اجتاحها الاحتلال في حرب عام 2014 سيحظى بهذا الشرف.

وأضاف: “المعلم يوحي بأن كلمة الحقيقة لن تموت وسيحتوي على بزة الصحافة والكاميرا وسيتم ذلك من خلال الإعلان عن مسابقة معمارية من يجتازها يقوم بهذا العمل”.

وبين أن الميدان لن يحتوي على أي نصب تذكاري، ولكنه سيكون معلماً مهماً يفي ببعض من حقوق الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وأشار البريم إلى أنه تم اختيار منطقة الزنة، وذلك لأنها تم تدميرها، بشكل كبير خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة عام 2014، “فهي تتشابه بالأحداث مع مخيم جنين وما شهده من دمار وتخريب كذلك التشابه في طريقة الاقتحام وهدم البيوت”.

#بني سهيلا

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: السنوار يزور مكتب الجزيرة للتعزية باستشهاد أبو عاقلة ويرد على تهديدات الاحتلال باغتياله..

شاهد: هجوم ناري من محمد أبوتريكة علي رفع علم أوكرانيا وتجاهل فلسطين

تسجيل روسي مسرب يكشف مرض بوتين

أسعار صرف العملات

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

تخوف إسرائيلي من وقوع أزمة دبلوماسية بسبب أحداث جنازة شيرين أبو عاقلة

يسرا تنشر صورة لها مع شيرين أبو عاقلة وتنعاها بكلمات مؤثرة

الأخبار الرئيسية

غزة3

الفصائل الفلسطينية في غزة بالذكرى 74 للنكبة: نحن أقرب للعودة ونرفض مشاريع التوطين

تنزيل

تخوف إسرائيلي من وقوع أزمة دبلوماسية بسبب أحداث جنازة شيرين أبو عاقلة

الاحتلال-بيت-لحم-scaled

تقديرات إسرائيلية: عملية عسكرية وشيكة في جنين

مسلح ببندقية بعدسة تلسكوبية.. تفاصيل جديدة حول عملية اغتيال شيرين أبو عاقلة

4

صور : من هو محمود خير الدين الذي أسقطته "القسام" بخانيونس؟

الاتصالات الفلسطينية