PalPay ونقابة المهندسين توقعان اتفاقية للاستفادة من خدمات السداد الإلكتروني

رام الله/سما/

وقعت شركة PalPay ونقابة المهندسين، اتفاقية للاستفادة من خدمات الشركة للسداد الإلكتروني عبر محفظتها الإلكترونية، حيث تتيح الاتفاقية تسديد رسوم اشتراكات النقابة، والذمم المستحقة، ورسوم الدورات التدريبية، ودفعات صندوق التكافل ومستحقات المشاريع العقارية وذلك عبر استخدام تطبيق المحفظة الإلكترونية "PalPay محفظتي" ودون الحاجة إلى امتلاك حسابات بنكية.

وجرى توقيع الاتفاقية في مقر نقابة المهندسين في مدينة البيرة، حيث وقعها السيد معاوية القواسمي مدير عام شركة PalPay، والمهندسة نادية حبش نقيب المهندسين، وذلك بحضور كل من السيد شفيق بالي مدير التسويق والمبيعات والآنسة نتالي زين من دائرة التسويق في شركة PalPay، فيما حضر من جانب النقابة م. منذر برغوثي نائب النقيب، م. عز الدين أبو غربية أمين سرالنقابة، م. رياض عبدالكريم أمين الصندوق، م. عمر دهمان رئيس لجنة فرع الخليل، السيد محمد ياغي مدير الشؤون المالية، م. عبدالرؤوف الشرباتي مدير تكنولوجيا المعلومات والعلاقات العامة والإعلام.

وبهذه المناسبة، أكد السيد معاوية القواسمي أن الاتفاقية ستسهم في تمكين المشتركين وأعضاء النقابة من تسديد الرسوم والذمم والدورات وصندوق التكافل من خلال تطبيق المحفظة الإلكترونية "PalPay محفظتي" بكل سهولة ويسر وفي أي وقت وأينما يتواجد المشترك، مضيفاً أن أحد أهم مميزات السداد عبر محفظة PalPay الإلكترونية يتمثل في الدفع دون الحاجة لحساب بنكي مما يسهل بشكل أكبر على المشتركين لسداد ما عليهم من التزامات مالية للنقابات.

وأردف القواسمي أن شركته تفخر بهذه الشراكة مع نقابة المهندسين والتي تُعد إحدى أهم وأبرز النقابات الفلسطينية، وتحرص دوماً على تقديم وتطوير أفضل الخدمات المقدمة لأعضائها. وأثنى القواسمي على خطوة النقابة نحو اعتماد شركة PalPay للاستفادة من خدمات الدفع عبر المحفظة الإلكترونية، معتبراً أن انضمام نقابة المهندسين إلى قائمة زبائن الشركة البارزين، يبرهن على جودة خدمات الدفع الإلكتروني التي تقدمها شركة PalPay وما يميزها من برمجيات حديثة لا سيما تقنيات وأنظمة الأمان الرقمي مما استحق هذه الثقة التي تعتز PalPay بها.

وأوضح القواسمي أن الشركة تدرك طبيعة عمل المهندسين وانشغالهم الدائمخلال اليوم وحتى في أيام العطل، وكثرة تحركاتهم الميدانية في المحافظات، مما يحد من قدرتهم على سداد التزاماتهم واشتراكاتهم للنقابة في المواعيد المحددة والاستفادة من خدمات النقابة ومشاريعها، لذا فإن PalPay تتطلع إلى أن تساهم هذه الاتفاقية في توفير الوقت والجهد على المهندسين وأعضاء النقابة، إضافة إلى تمكين النقابة نفسها من تحصيل الاشتراكات والرسوم لتتمكن من تطوير الخدمات والبرامج بمستوى مميز يستحقه أعضاؤها.

بدورها، أعربت المهندسة نادية حبش عن اعتزازها بتوقيع هذه الاتفاقية والشراكة مع شركة PalPay، مؤكدة أهمية هذه الاتفاقية والتي ستخفف من الضغوط على المهندسين وأعضاء النقابة، والذين يعانون من ضيق الوقت وكثرة التنقل، مما يجعل اعتماد نظام السداد الإلكتروني الخيار الأمثل لتوفير الوقت والجهد، وخاصة عبر محفظة PalPay والتي تمتاز بدقة أنظمتها المتبعة للأمان الرقمي وسهولة استخدام التطبيق مما سيمكن أعضاء النقابة من سداد التزاماتهم بسهولة ويسر وأمان.

وشددت م. حبش على أن نقابة المهندسين تدعم وتهتم بالمبادرات الريادية والتكنولوجية الفلسطينية، فهذا القطاع يعد أحد أبرز القطاعات الواعدة في فلسطين. وأكدت م. حبش أن شركة PalPay سجلت قصة نجاح بارزة، من خلال تطوير خدمات السداد الإلكتروني بأنظمة وتقنيات حديثة وآمنة، وتوظيفها لهذه الخدمات المميزة من أجل خدمة العديد من القطاعات والمؤسسات بمختلف المجالات والتي تخدم مختلف الشرائح في مجتمعنا الفلسطيني، مما سيؤدي إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين.