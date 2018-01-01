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منظمة العمل العربية تطلق اسم "شيرين أبو عاقلة" على دورتها الـ96

الأحد 15 مايو 2022 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
منظمة العمل العربية تطلق اسم "شيرين أبو عاقلة" على دورتها الـ96



وكالات

قرر مجلس إدارة منظمة العمل العربية في ختام دورته الـ 96 المنعقدة بدولة المقر في القاهرة إطلاق اسم الصحفية الفلسطينية الراحلة، شيرين أبو عاقلة، على الدورة الحالية للمجلس.

وشارك في الدورة وزير القوى العاملة المصرية محمد سعفان، وافتتح أعمالها فايز المطيري مدير عام المنظمة، وناصر المير رئيس مجلس إدارة المنظمة، والوزير المفوض محمد خير ممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وأعضاء مجلس إدارة المنظمة من ممثلي حكومات الدول الأعضاء وفريق أصحاب الأعمال وفريق العمل.

ودان المجلس الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على عمال وشعب فلسطين، كما قرر توجيه الشكر للمدير العام لمكتب العمل العربي على الجهود التى بذلت في إعداد مشروع خطة عمل منظمة العمل العربية للعامين (2023 – 2024)، والتي جاءت مواكبة للمستجدات والمتغيرات الإقليمية والدولية وتحقق أهداف المنظمة واحتياجات أطراف الإنتاج الثلاثة.

#منظمة العمل العربية #شيرين أبو عاقلة

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