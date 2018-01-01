قبل اغتيالها بيومين..شاهد: آخر تقرير للزميلة شيرين أبو عاقلة عن النكبة

بثت قناة الجزيرة التقرير الأخير للصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، والذي أعدته قبل من يومين من إقدام الاحتلال على قتلها برصاص أحد جنوده خلال تغطيتها لأحد اقتحامات مخيم جنين.



وكان التقرير الأخير لأبو عاقلة، أعد لبثه في الذكرى الـ 74 لنكبة فلسطيني، وكان يتحدث عن بعض القرى التي هجر سكانها عام 1948، على يد العصابات الصهيونية.



وتناول التقرير تهجير قرية الرويس شمال فلسطين، عام 1948، والتقت بأحد سكانها المهجرين منها، وكان في ذلك الحين في الـ 11 من عمرة، وروى كيف كان الناس يعيشون في البلدة,



كما التقت أبو عاقلة بأحد الفلسطينيين المهجرين من بئر السبع، إلى أراضي الأغوار، مشيرة إلى أن الاحتلال، قام بتهجير هذه العائلات مرارا وهدم خيامهم ومساكنهم وتشريدهم على المناطق التي هجروا إليها.