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آلية السفر عبر معبر رفح غداً الإثنين

الأحد 15 مايو 2022 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح غداً الإثنين



غزة/سما/

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني اليوم الأحد،  آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين 16 مايو 2022.

وقالت الداخلية "السفر للحافلتين الثانية والثالثة من كشف المسافرين رقم (2022/21): اضغط هنا

واضافت: "السفر أيضًا للحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/19)"، اضغط هنا

 

 

وأكدت على ضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ونوهت إلى أهمية إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

 للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط: اضغط هنا

#معبر رفح #كشف السفر عبر معبر رفح

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