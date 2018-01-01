عم الشهيد داود الزبيدي يحمل الاحتلال مسؤولية استشهاده..والمقاومة تعلن النفير

جنين/سما/

حمل جمال الزبيدي الاحتلال المسؤولية عن استشهاد ابن شقيقه الشاب داوود محمد الزبيدي صباح اليوم في مستشقى رميام بحيفا، فيما اصدرت كتائب شهداء الاقصى بيانا اعلنت فيه استشهاد قائدها في فلسطين ومؤسس لواء الشمال داوود محمد الزبيدي .

وقال: الاحتلال اطلق النار بشكل مباشر وبهدف القتل نحو دوواد بتهمة اطلاق النار، ونقل لمستشفى رمبم بسبب خطورة حالته، واضاف " خضع لعمليتين ولم نحصل عل تصريح لزيارته وحتى الان ليس لدينا معلومات حول ما جرى معه ، واكمل " نحن نتابع لمعرفة ما حدث ولا يوجد لدينا معلومات سوى من الاعلام ولم يتصل بنا احد حتى اللحظة " .

وعمت اجواء السخط و الغضب في محافظة جنين فور انتشار نبأ استشهاد داوود و اعلنت المقاومة وكتائب شهداء الاقصى في مخيم جنينً النفير العام و دعت مجموعاتها لضرب و مهاجمة اهداف الاحتلال الذي توعدته بردٍ قاسٍ على اعدام داوود ، كما اعلنت حركة فتح الحداد العام و توجهت جماهير حاشدة نحو منزل عائلة الزبيدي لتقديم التعازي وسط مشاعر السخط و الغضب بعد استشهاد قائد كتائب شهداء الاقصى في فلسطين داوود، كما شهد المخيم مسيرات غاضبة منددة بالاحتلال و داعية لتصعيد المقاومة .

وتوعد الجناح العسكري لحركة فتح للثأر للشهيد داوود الزبيدي ، قائد كتائب شهداء الاقصى في فلسطين و مؤسس لواء الشمال الذي تبنى مؤخراً عدة هجمات على قوات الاحتلال في منطقة جنين .

وفي تصريح لـصحيفة"القدس" قال المتحدث باسم الكتائب " ان القائد داوود الزبيدي استشهد خلال تصديه ومقاومته للاحتلال حيث خاض معركة شرسة حتى اصيب ليرتقي اليوم شهيداً " ، مؤكداً أن "دماء داوود أمانة في اعناق الكتائب التي نعاهده ان تواصل معركته حتى تحقيق الأهداف التي قضى و استشهد في سبيلها"، متوعدا الاحتلال بتصعيد المقاومة ، مؤكداً ان الاوامر صدرت للاجنحة العسكرية بالرد.