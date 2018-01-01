"ثوري فتح" يدين جريمة اعدام المناضل الزبيدي

رام الله/سما/

أدان المجلس الثوري لحركة "فتح"، جريمة اعدام المناضل داوود الزبيدي، الذي استشهد اليوم الاحد، متأثرا بإصابته الحرجة التي أصيب بها خلال اقتحام مخيم جنين يوم الجمعة الماضي.

وقال "ثوري فتح"، في بيان صحفي، في اليوم الذي يحيي شعبنا الفلسطيني الذكرى الـ74 للنكبة، يرتقي الشهيد الزبيدي، في استهداف مباشر من قوات الاحتلال.

وأكد أن هذه الجريمة تضاف الى سلسلة الجرائم المرتكبة بحق أبناء شعبنا، ما يدل على فاشية هذا الاحتلال واعتماده سياسة الاعدام كمنهجية للتعامل مع شعبنا الاعزل.

.كما تقدّم بالتعازي والمواساة لعضو المجلس الثوري المعتقل البطل زكريا الزبيدي، ولأسرته المناضلة ولكافة أبناء شعبنا، مؤكدا ان هذه الجريمة وكل الجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال لن تمر دون محاسبة.