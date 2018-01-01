وزيرة خارجية ليبيا: المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته بمساءلة دولة الاحتلال ومحاسبتها على جرائمها

طرابلس/سما/

قالت وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، إن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته في مساءلة دولة الاحتلال ومحاسبتها على جرائمها.

جاء ذلك خلال اتصال المنقوش، اليوم الأحد، مع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، أعربت خلاله عن تعازيها بمقتل الشهيدة شيرين أبو عاقلة على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، وادانتها الشديدة لحالة العنف غير المسبوق من قبل قوات الاحتلال بحق جنازة الشهيدة شيرين.

وشكر المالكي للوزيرة المنقوش اتصالها، وقدر دورها العروبي الداعم لفلسطين، ووقوفها الدائم مع الحق الفلسطيني، تعبيرا عن الموقف الأصيل للدولة الليبية بشعبها وحكومتها، وقدم لها شرحا وافيا لما حدث، وكيف أن هذا التصرف الشائن لدولة الاحتلال هو السائد والقائم منذ احتلالها للأرض الفلسطينية عام 67، لغياب دور المجتمع الدولي في مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها، وفي امتناع المحكمة الجنائية الدولية عن البدء في التحقيق في تلك الجرائم.

وعرضت المنقوش استعدادها لتقديم كل أشكال الدعم والاسناد لأية جهود أو مبادرات فلسطينية على كل المستويات لصالح طرح هذه القضية تحديدا والقضية الفلسطينية عموما في المحافل الإقليمية والدولية.

بدوره، قدم المالكي شكره وامتنانه لهذا الموقف المبدئي والملتزم، مؤكدا أهمية مواصلة التنسيق بين الوزارتين والبلدين في خدمة القضية الفلسطينية.

وتمنى الوزير المالكي لنظيرته الليبية كل التوفيق والأمن والأمان لليبيا دولة وشعبا، لتعود ليبيا كما كانت دوما نصيرة لفلسطين وداعمة لها.