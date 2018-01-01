بلدية غزة تبحث مع نقابة المهندسين سبل توطيد العلاقات المشتركة

غزة / سما /

بحث رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج مع رئيس نقابة المهندسين م. محمد عرفة سبل تعزيز وتوطيد العلاقات المشتركة لخدمة المواطنين ومنتسبي النقابة.



جاء ذلك خلال لقاء عقد في مكتب رئيس البلدية بالمقر الرئيس في ميدان فلسطين وسط المدينة؛ حضره عضو المجلس البلدي الحاج بدر صبرة ومدير التعاون الدولي م. هيثم حجاج.



وضم وفد النقابة، رئيس فرع غزة م. شادي أبو زنادة، ورئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية م. زهير مدوخ، ورئيس لجنة إدارة المشاريع م. رانيا مهنا، ورئيس لجنة حقوق المهندسين د. جهاد أبو سمعان، وعضو لجنة مشاريع د. شيرين عبد الرحمن، ورئيس لجنة الخريجين م. محمد مقبل.



وأكد د. السراج على عمق العلاقات الثنائية بين البلدية والنقابة وأهمية تعزيزها بما يخدم المهندسين والمواطنين في مدينة غزة، مبينًا أن البلدية تفتح أبوابها لاستقطاب الخريجين من مختلف التخصصات وفي مقدمتها الهندسة وفقاً للإمكانيات المتاحة لديها.



ورحب بتجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدية والنقابة لاستيعاب الخريجين الجدد كمتدربين في دوائر البلدية المختلفة، مشددًا على ضرورة مشاركة النقابة في تقديم المقترحات والأفكار الإبداعية فيما يتعلق بالمشاريع التطويرية المهمة في مدينة غزة.



بدوره؛ أشاد نقيب المهندسين بدور البلدية في خدمة المجتمع، رغم الظروف والتحديات الصعبة التي تواجه عملها في ظل الأزمات المتتالية، مؤكدًا سعي النقابة لتعزيز العلاقات المشتركة مع مؤسسات المجتمع المحلي وفي مقدمتها البلدية.



كما أكد على أهمية وجود لجنة فنية تخصصية من النقابة للمشاركة في المشاريع المستقبلية الكبرى التي تمثل معالم جديدة في مدينة غزة مثل إنشاء الجسر والنفق،

وناقش الطرفان العديد من القضايا التي تهم المهندسين منها: استيعاب المهندسين الخريجين في التدريب والتشغيل في البلدية، وتعزيز حقوق المهندسين، وتثبيت العاملين منهم على قانون الخدمة المدني، ورفع الحد الأدنى لأجور المهندسين، وتنظيم ورش عمل للمهندسين الجدد لتعريفهم بأنظمة البناء في البلدية.



وبحث الطرفان تعزيز دور النقابة في ملف استيعاب المهندسين في مجال التدريب والتشغيل المؤقت والبرامج التشغيلية الأخرى في بلدية غزة، وإشراكها في مقابلة المتقدمين واختيار الأفضل.



كما تم بحث سبل تسهيل إجراءات تراخيص الأبنية في المدينة وتعزيز التعاون المشترك بين البلدية والنقابة، وتنسيق التعاون في مجال المشاريع المختلفة، واعتماد المخططات من النقابة، وتأخير عقد الإشراف على البناء إلى مرحلة الحصول على إذن البناء، وتحديث عقد الإشراف بحيث يصبح إلزاميًا في بنوده.



من جهته؛ شكر وفد النقابة بلدية غزة على جهودها في خدمة المدينة وتحسين الخدمات، والتعاون المشترك في الكثير من القضايا المهمة. وأكد الطرفان على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق بينهما لخدمة المهندسين وتحسين جودة العمل وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بواقع مدينة غزة.