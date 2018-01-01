رجل أعمال إيطالى يمنح موظفى شركته مفاجأة غير متوقعة

وكالات / سما /

في هذه الأسابيع التي تشهد ارتفاعًا هائلاً في الأسعار بجميع دول العالم، ومع ارتفاع تكاليف المعيشة التي لا تقرر التباطؤ، يجب النظر لكرم الشركات الكبيرة تجاه موظفيها، حيث تعد زيادة الرواتب والمكافآت والتجديدات غير العادية للعقود بمثابة لفتات مهمة ألهمت حتى الشركات الصغيرة، وفى مثال على ذلك، فإن جويدو زابايا، وهو رجل أعمال إيطالي يبلغ من العمر 52 عامًا، من فريولي، مالك Media Digital Business srl ، منح موظفيه الخمسة راتبا إضافيًا بمقدار 1000 يورو زياده فوق رواتبهم عن شهر أبريل.

وعلق جويدو زابايان وفقا لموقع corrieredelveneto الايطالى، على اللفتة الطيبة التي قام بها، قائلا: "رأيت أسعار الغاز ترتفع، وأحد الموظفين يدفع آخر فاتورة تزيد قيمتها عن 400 يورو على أقساط فقلت لنفسي: بطريقة بسيطة يمكنني القيام بذلك".

ووفقا لموقع corrieredelveneto بالنسبة لـ"زابايان" وشركته الصغيرة، أثرت الصعوبات في المضي قدمًا على عملهم اليومي، ومع ارتفاع الأسعار، لم يكن لدى بنك التنمية الآسيوي الموارد اللازمة لرفع الرواتب، لكن رجل الأعمال الإيطالى، قال: "هذه المكافأة لا تقوض ميزانية الشركة، ولكن بالنسبة للفني الذي يكسب 1500 يورو شهريًا ، يمكن أن تحدث فرقًا".

ويوضح زبايا :"أنا لست بابا نويل ، إنها جائزة صغيرة لمرة واحدة لمساعدة أولئك الذين يعملون بجواري"، وعلى الرغم من الإيماءة اللطيفة لمساعدة أعضاء فريقه ومشاركة النجاحات الناتجة عن الجهود المشتركة، يحذر زبايا من التعود عليها، قائلا: "أسفين الضرائب لم تجعل الأمور أسهل بالنسبة لنا، لكي يروا أن +1000 على حساباتهم، دفعت الشركة ضعفًا".