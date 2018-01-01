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اندلاع مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين بجامعة تل أبيب

الأحد 15 مايو 2022 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
اندلاع مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين بجامعة تل أبيب



القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة 12 العبرية، أن مواجهات بين متظاهرين فلسطينيين ومستوطنين إسرائيليين، اندلعت اليوم الأحد في جامعة تل أبيب، بمناسبة الذكرى 74 للنكبة الفلسطينية.

 
وأوضحت القناة، أن متظاهرين فلسطينيين يرفعون الأعلام الفلسطينية، اشتبكوا مع مستوطنين من حركة "إن شئتم" اليمينية المتطرفة، في جامعة تل أبيب، في حين قامت الشرطة الإسرائيلية بالفصل بينهم.

 
وقالت القناة: إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت ثلاثة متظاهرين فلسطينيين، بزعم مهاجمة المستوطنين وعناصر الشرطة وتعكير صفو المكان.

 
يُشار إلى أن حركة حماس حذرت إسرائيل، أمس السبت، من اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى في ذكرى النكبة الفلسطينية، التي تمر ذكراها الـ 74 اليوم الأحد.
 
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قالت الحركة: إن "اقتحام الأقصى في ذكرى النكبة وموافقة إسرائيل على ذلك، هو تصعيد خطير وتلاعب بمشاعر الفلسطينيين والشعوب العربية.
 
وأكدت الحركة، أن إسرائيل تتحمل مسؤولية أي مواجهات قد تندلع اليوم الأحد.

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