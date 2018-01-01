الفنانة جيهان عبد العظيم تعلن عودتها للفن

وكالات / سما /

أعلنت الفنانة السورية جيهان عبد العظيم، عدولها عن قرار الاعتزال والعودة إلى الفن.

وأوضحت عبد العظيم، في منشور عبر صفحتها الرسمية على ”فيسبوك“، أن ”هذه المهنة تسكن قلبها، ولم تستطع الابتعاد عنها“.

وأضافت: ”من سنتين كنت أشعر أني اكتفيت من الفن، وقررت الاعتزال ولكن يبدو أن هذه المهنة تسكن في قلبي وأبت أن تفارقني ويبدو أنني أشعر بالحنين لتلك المهنة العظيمة التي عملت بها منذ أيام مراهقتي، العودة قريبة إن شاء الله“.

وكانت الفنانة قد فاجأت الجمهور في نيسان/أبريل من العام 2020، ببيان صادم، قالت فيه: ”أعلم أن الكثير منكم ينتظر عودتي بفارغ الصبر، ولم أكن أنوي أن أنقل لكم خبرًا يزعجكم في هذه الأيام، ولكن بعد تفكير مطول اتخذت قرار الاعتزال، وهو قرار فردي نابع مني“.