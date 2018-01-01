حماس تدعو شعبنا لمقاومة مشاريع الاحتلال الاستيطانية في الضفة

غزة / سما /

دعت حركة حماس شعبنا وقواه وفصائله إلى مقاومة مشاريع الاحتلال الاستعمارية الاستيطانية في الضفة المحتلة بالوسائل كافة، مؤكدة أن استمرار وتكثيف الاحتلال لمشاريعه التهويدية والاستيطانية تستوجب الإدانة والمقاطعة الدولية له.

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحفي الأحد، إنّ مصادقة ما يسمّى "مجلس التخطيط الاستيطاني" الاحتلالي على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، يشكّل اعتداءً جديداً ومستمراً، ويؤكّد الطابع الاستعماري العنصري لهذا الكيان المحتل، في تصعيد جرائمه التهويدية التي تستهدف أرضنا ومقدساتنا وشعبنا، على مرأى ومسمع العالم الذي بصمته يشجّع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات.

ودعا إلى إنهاء كل أشكال التطبيع والتواصل مع الاحتلال الغاشم، والعمل على عزله وفضح سياساته العدوانية، ودعم صمود شعبنا الفلسطيني وتعزيزه لإنهاء الاحتلال البغيض، الذي يشكل تهديداً لمصالح الشعوب واستقرارها.