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الرئيس الإسرائيلي يزور الإمارات لتقديم التعازي بوفاة خليفة ولقاء الرئيس الجديد

الأحد 15 مايو 2022 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الإسرائيلي يزور الإمارات لتقديم التعازي بوفاة خليفة ولقاء الرئيس الجديد



القدس المحتلة / سما /

يعتزم الرئيس الإسرائيلي اسحق هيرتسوج زيارة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد لتقديم تعازي إسرائيل في وفاة رئيس الإمارات الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان .

وينوي هيرتسوج تقديم التعازي نيابة عن إسرائيل إلى الرئيس الجديد للإمارات والشعب الإماراتي، وفقا لما أعلنه مكتبه مساء السبت.

وخلال زيارته القصيرة، التي تستغرق بضع ساعات فقط، من المقرر ان يلتقي بالرئيس الجديد للامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وتوفي رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد، الذي قاد البلاد منذ عام 2004 وكان ايضا أمير أبو ظبي، أكبر إمارة من بين إمارات البلاد السبع، يوم الجمعة الماضي عن 73 عاما.

ووقعت الإمارات في عام 2020 اتفاقا مع إسرائيل لإقامة علاقات دبلوماسية وتطبيع العلاقات بين البلدين.

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