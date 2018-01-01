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بلينكن يعرب عن دعمه لعائلة شيرين أبو عاقلة في اتصال هاتفي

الأحد 15 مايو 2022 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلينكن يعرب عن دعمه لعائلة شيرين أبو عاقلة في اتصال هاتفي



القدس المحتلة / سما /

 تحدّث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع عائلة الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بعدما انتقد استخدام إسرائيل القوة خلال جنازتها، وفق ما أفاد مسؤول الأحد.

وأعرب بلينكن عن "تعازيه العميقة" في اتصال هاتفي مع أفراد عائلة شرين أبو عاقلة، وذلك أثناء توجهه السبت إلى برلين للمشاركة في اجتماع لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي، وفق ما قال مسؤول في الخارجية الأميركية.

وأفاد المسؤول شرط عدم الكشف عن هويته أن بلينكن أشار إلى "عمل أبو عاقلة الصحافي وأهمية الصحافة الحرة والمستقلة".

وأكد على دعم الدبلوماسيين الأميركيين في القدس لعائلة أبو عاقلة، التي كانت تحمل الجنسية الأميركية.

وقتلت أبو عاقلة، الصحافية البارزة العاملة في قناة الجزيرة برصاصة الأربعاء في جنين بالضفة الغربية المحتلة لدى تغطيتها عملية عسكرية إسرائيلية.

وحمّلت شبكة "الجزيرة" الحكومة الإسرائيلية مسؤولية قتل أبو عاقلة "بدم بارد" ووصفته بـ"الاغتيال". 

وبعدما اعتبر الجيش الإسرائيلي الجمعة أن الصحافية قد تكون قتلت بنيران فلسطينية، ذكر لاحقًا أنه لا يستبعد أن يكون أحد جنوده قد أطلق النار.

وخلال تشييعها الجمعة، كاد نعشها يسقط أرضًا عندما انهال عناصر الشرطة الإسرائيلية على حامليه بالضرب بالهراوات، قبل أن يتمّ تقويمه ورفعه في اللحظة الأخيرة، وفق مشاهد نقلتها المحطات التلفزيونية المحلية.

وأعرب بلينكن عن "الانزعاج العميق" للولايات المتحدة من تدخّل الشرطة الإسرائيليّة في جنازة الصحافيّة ودعت الخارجية الأميركية إلى تحقيق شفاف في مقتلها.

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