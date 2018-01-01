"العليا" ترفض الالتماسات المقدمة ضد مشروع "القطار الهوائي"

القدس المحتلة / سما /

رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، صباح اليوم الأحد، الالتماسات المقدمة ضد مشروع "القطار الهوائي" في مدينة القدس.

وأوضح المحامي سامي ارشيد لمركز معلومات وادي حلوة- القدس، أن المحكمة العليا وبشكل مفاجئ رفضت الالتماسات ضد المشروع الهوائي، لتعطي الضوء الأخضر للبدء بتنفيذ المشروع، رغم الاعتراضات التي قدمت ضده.

وأضاف المحامي ارشيد أن الاعتراضات المفصلة قدمت باسم أهالي سلوان، وتجار البلدة القديمة، وجمعيات المجتمع المدني فلسطينية وإسرائيلية، ورغم الانتقادات المهنية لهذا المشروع لما في من مساس بالبلدة القديمة والمنظر العام لأسوار القدس، إضافة الى الأضرار للأرث الحضاري والتاريخي والمعماري للمدينة.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة أن مشروع "القطار الهوائي" اشتق من "المشروع الهيكلي الخاص المحيط بالقدس القديمة"، والذي بدأت السلطات الإسرائيلية العمل عليه قبل أكثر عشر سنوات، وقبل عامين قامت "سلطة تطوير القدس" بإطلاق وإعلان مشروع القطار الهوائي في محيط البلدة القديمة بالشراكة مع بلدية القدس ووزارتي المواصلات والسياحة، حيث تعتبر السلطات الإسرائيلية بأن هذا المشروع هو ضمن "المشاريع القومية الوطنية للمواصلات ونقل السياح الى البلدة القديمة".

وصادقت لجنة البنى التحتية الإسرائيلية عام 2019 على مخطط القطار الهوائي في القدس، والذي يربط جبل الزيتون بساحة البراق، ويشمل المخطط عدة محطات، فيما قدمت الاعتراضات على المحطة من حي الثوري مروراً بمنطقة النبي داوود ووصولا الى منطقة وادي حلوة وبالتحديد "مشروع كيدم الاستيطاني".