منتخب الشاطئية يسافر للسعودية في موعد جديد

غزة / سما /

أتم اتحاد كرة القدم إجراءات سفر منتخب كرة القدم الشاطئية للمشاركة في بطولة غرب آسيا للكرة الشاطئية التي تقام في السعودية وتنطلق يوم الأربعاء القادم.

وسيغادر جميع لاعبي المنتخب الوطني صباح غدٍ الأحد عبر معبر رفح البري مباشرة إلى مطار القاهرة ومنها إلى مطار جدة في السعودية.

وكان الجانب المصري قد أرجع جميع لاعبي منتخب الشاطئية فيما قد سمح لـ(5) أشخاص من البعثة بالعبور لمصر وهم: صلاح أبو العطا (رئيس البعثة)، والجهاز الفني المكون من عماد هاشم، وطلعت النمس، والإداري باسل عوكل، والدكتور رامي الجوجو.

وكان اتحاد غرب آسيا أعلن عن تأجيل انطلاق البطولة لعدة أيام بسبب إعلان الحداد العام في السعودية على وفاة رئيس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.