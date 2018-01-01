دراسة حديثة تحذّر الرجال من القهوة

وكالات / سما /

خلُصت دراسة علمية حديثة إلى أن استهلاك القهوة له تأثير أكبر على مستويات الكوليسترول عند الرجال أكثر من النساء.

ووفق الدراسة التي أجرتها جامعة القطب الشمالي في النرويج، ونشرتها مجلة "أوبن هارت"، فإن القهوة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على مستويات الكوليسترول، ولاسيما لدى الرجال.

ومن المهم الحفاظ على مستويات صحية من الكوليسترول في جسم الإنسان، ويحتاج ذلك إلى مستويات عالية من نوع واحد من الكوليسترول ومستويات منخفضة من النوع الآخر.

ويُعد ارتفاع مستويات الكوليسترول عاملًا مهمًا من عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب.

وبيّنت الدراسة أن تناول 3 إلى 5 أكواب من القهوة يوميا مرتبط بارتفاع مستوى الكوليسترول الكلي لدى الرجال مقارنة بالنساء.

وذكر الباحثون أن "القهوة هي المنشط المركزي الأكثر استهلاكا في العالم، ونظرًا لارتفاع استهلاكها؛ فإنه يمكن أن يكون هناك عواقب صحية كبيرة حتى للتأثيرات الصحية الصغيرة".

وكانت دراسات سابقة أشارت إلى أن 3 أكواب من القهوة يوميا تؤدي إلى فوائد للقلب والأوعية الدموية والعصبية.