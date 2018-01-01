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تفاصيل جهاز Apple TV الجديد الذي تخطط آبل لإطلاقه بـ2022

الأحد 15 مايو 2022 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل جهاز Apple TV الجديد الذي تخطط آبل لإطلاقه بـ2022



وكالات / سما /

من المتوقع أن جهاز Apple TV من شركة آبل الذي ينافس أجهزة أمازون وRoku إلى السوق بحلول نهاية العام الجاري 2022.

وذكر المحلل مينغ تشي كو في تغريدة أن الشركة تطلق جهاز Apple TV جديد يعمل على تحسين هيكل التكلفة في النصف الثاني من عام 2022.

وحتى الآن وتبيع آبل حاليًا نموذجان من Apple TV.

ويأتي نموذج Apple TV 4K بسعة 32 جيجابايت و64 جيجابايت ويباع بسعر 179 دولار و199 دولار على التوالي.

وعملت الشركة مع مزودي أجهزة البث الأخرى وصانعي التلفاز لجلب هذه المنتجات عبر أجهزتهم. ولكن هذا التحرك لا يكفي للتنافس مع أجهزة أمازون و Roku.

وتوفر شركتا أمازون وRoku أجهزة بث بسعر أقل من 50 دولار، ولديها معظم إمكانيات Apple TV HD بسعر 149 دولار.

ولا تمتلك الشركة منتج Stick يمكنه منافسة أجهزة البث من فئة Stick في نطاق 50 دولار، مثل Streaming Stick 4K من Roku أو Chormcast من جوجل أو Fire TV Stick من أمازون.

ويعد الافتقار إلى جهاز أرخص ثغرة كبيرة في تشكيلة منتجات آبل، ومن المحتمل أن يعيق نموها في السوق.

ونتيجة لذلك يمكن للشركة جذب المستخدمين عبر منتج Apple TV Stick في حال كان سعره يبدأ من 99 دولار أو أقل مع دعم AirPlay 2 و EDID.

وتم تحديث Apple TV 4K الحالي آخر مرة في شهر مارس 2021 بمعالج جديد وترميز فيديو أفضل وجهاز تحكم محسن.

ومع ذلك، لم يتغير تصميمه منذ سنوات عديدة وهو أغلى بكثير من منافسيه. كما أنه يفتقد إلى ميزات مثل دعم سيري الدائم ومعدل تحديث 120 هرتز.

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