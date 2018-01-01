نظارات ذكية من "غوغل" تترجم المحادثات النصية والصوتية

وكالات / سما /

بدأت شركة "غوغل" العملاقة بإجراء تطوير جديد على نظاراتها الذكية بعد سنوات من ظهورها، لتكون قادرة على ترجمة المحادثات بشكل فوري.

وكانت نظارات غوغل قد أثارت موجة من الجدل قبل سنوات؛ بسبب أنها تنتهك الخصوصية، حيث يمكن أن ينتهي المطاف إلى المنع من الاستخدام والبيع والتداول في بعض الدول؛ بسبب أنها قد تُستخدم في عمليات تصوير سرية.

وتتيح نظارات AR الجديدة للمستخدم القدرة على رؤية اللغات مترجمة أمام عينيه مباشرة، والتي يمكن أن توجد في العديد من الأماكن التي تفتقد للهواتف الذكية.

وقالت الشركة إنها تعمل على تكوير التقنية التي تمكن من كسر حواجز اللغة، وجلب سنوات من البحث في ترجمة غوغل، وتقديم ذلك إلى النظارات.

ولم تكشف الشركة أي تفاصيل حول الوقت الذي قد تكون متاحة فيه هذه النظارات للجمهور، ولم تعرضها إلا في مقطع فيديو مسجل لم يظهر الشاشة فعلياً أو كيفية التفاعل معها، ولكن ما تم عرضه في الفيديو رسم صورة لمستقبل الواقع المعزز المحتمل.