10 كلمات مرور إذا كنت تستخدمها فيجب عليك تغييرها دون تردد

وكالات / سما /

إذا كنت تستخدم نفس كلمات المرور القديمة منذ أن قمت بإعداد حساباتك عبر الإنترنت لأول مرة في التسعينيات، فقد يكون الآن وقتا جيدا جدا لإجراء بعض التغييرات البسيطة.

ويصادف الخامس من شهر مايو اليوم العالمي لكلمة المرور، وهي مناسبة جيدة تذكرنا جميعا بضرورة التحقق من مدى سهولة اختراق كلمات المرور الخاصة بنا وجعل حساباتنا عبر الإنترنت أكثر أمانا.

ورغم التحذيرات التي لا تنتهي من خبراء الأمن السيبراني، يبدو أن الملايين منا يواصلون ارتكاب أخطاء بسيطة جدا عندما يتعلق الأمر بالأمان عبر الإنترنت بما في ذلك استخدام كلمات المرور التي يسهل اختراقها.

وما تزال رموز مثل "123456" و"qwerty" و"password" تحظى بشعبية كبيرة لأنها سهلة التذكر ولكن هذا يجعلها أيضا هدفا للصوص الإنترنت.

وهناك خطأ آخر يرتكبه الكثير منا وهو استخدام كلمة مرور تتضمن معلومات شخصية مثل تواريخ الميلاد أو اسم حيوان أليف لأن هذا قد يسهل عملية الاختراق.

ووفقا لمسح حديث أجرته Uswitch، فإن نحو 30% منا يفعلون ذلك بالضبط ما يمكن أن يعرض الكثيرين للخطر.

وفيما يلي قائمة بكلمات المرور الأكثر شيوعا، والتي إذا كنت تستخدم أيا منها، فمن الجيد تغييرها على الفور.

أسوأ 10 كلمات مرور:

1 - 123456

2 - 123456789

3 - qwerty

4 - password

5 - 1111111

6 - 12345678

7 - abc123

8 - 1234567

9 - password1

10 - 12345

وإذا كنت قلقا بشأن كلمات المرور الخاصة بك، فهناك الكثير من النصائح للمساعدة في جعل حساباتك أكثر أمانا. وأصدر فريق الأمن في Check Point بعض النصائح المفيدة للمساعدة في البقاء آمنا عبر الإنترنت:

• استخدام مجموعة من الأحرف: يعد امتلاك كلمة مرور مكونة من عبارات بسيطة أو تواريخ مهمة لحياة المستخدم الشخصية ممارسة شائعة جدا. ومع ذلك، فإن هذه العادة تضعف كلمة المرور بشكل خطير حيث يمكن بسهولة العثور على معلومات مثل أعياد الميلاد من قبل مجرمي الإنترنت.

واستخدم دائما تسلسلا عشوائيا مكونا من مجموعة من الأرقام والحروف والرموز المختلفة لكل منصة.

• كلمة مرور مختلفة لكل حساب: نظرا لوجود العديد من التطبيقات والخدمات التي تتطلب الآن تفاصيل تسجيل الدخول، فمن المغري تكرار نفس كلمة المرور الفردية لكل منهم، ولكن هذه فكرة سيئة. مثلما ليس لدينا نفس المفتاح لفتح منزلنا أو مكتبنا، يجب ألا نستخدم نفس كلمة المرور لأن هذا فقط يسهل على المتسللين "فتح" حياتنا الرقمية بأكملها.

• كلما كانت كلمة المرور أطول كان أقوى: صحيح أنه كلما طالت مدة التركيب، كان من الصعب تذكرها. لكنها إحدى أفضل الطرق للحفاظ على أمان المعلومات، لذا تأكد من استخدام 8 أرقام على الأقل لتشديد مستويات الأمان.

• إجراء تغييرات منتظمة: قد يبدو تغيير كلمة المرور بشكل منتظم بمثابة تحد شبه مستحيل. ومع ذلك، يمكن تسهيل ذلك باستخدام نفس النمط الأساسي وإضافة مجموعات مختلفة من هناك. بهذه الطريقة، سيكون من الأسهل تذكرها وتغييرها بانتظام.

• المصادقة ذات العاملين: في حين أن اتخاذ جميع الإجراءات المذكورة أعلاه سيؤدي بالتأكيد إلى تحسين فعالية كلمة المرور، فمن الضروري أيضا تنفيذ المصادقة ذات العاملين. هذا بسبب ظهور تهديدات جديدة باستمرار، وبالتالي لضمان حصولك على الحماية الكاملة وإعلامك في كل مرة يريد فيها مهاجم أو شخص غير مصرح له الوصول إلى حسابك، لن يؤدي إلا إلى تحسين أمنك.