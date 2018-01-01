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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأحد 15 مايو 2022 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس) الصادرة اليوم الأحد.

* "يديعوت احرونوت":  

  • ضابط من وحدة النخبة اليمام قتل في مخيم جنين  

  • عاصفة جنازة شيرين أبو عاقلة: تنديدات شديدة اللهجة على مستوى العالم  

  • أفراد الشرطة اعتدوا بالهراوات على مشيعي جنازة شيرين أبو عاقلة  

  • المراسل السياسي ايتمار ايخنر: العالم ضدنا وهذه المرة على حق  

  • عضو الكنيست عوفر كسيف من المشتركة يضرب شرطيا من حرس الحدود  

  • استقالة المستشارة السياسية لنفتالي بينت  

  • الإطاحة بعضو كنيست من حزب يمينا لمنع انشقاقه واسقاط الائتلاف  

  • الانتخابات المصيرية في لبنان  

* "معاريف":  

  • فقدان السيطرة: تنديدات بالعالم بسبب جنازة شيرين أبو عاقلة  

  • الولايات المتحدة قلقة من تصرفات الشرطة  

  • وزير الأمن الداخلي يشكل لجنة بسبب أحداث الجنازة  

  • اللد: مسيرة كبيرة في ذكرى قتيل اللد قبل عام  

  • يوم المعركة في جنين  

  • الشرطة تطلب بالتحقيق الجنائي مع عضوي الكنيست احمد طيبي وعوفر كسيف والشبهات ضرب أفراد الشرطة  

  • إعلان حالة الطوارئ في يوم ذكرى النكبة  

  • بعد 3 سنوات نشر اسم الجنرال الذي قتل في خان يونس: الجنرال محمود خير الدين من قرية حرفيش الدرزية  

  • روسيا: إسرائيليون يساعدون الفاشية في أوكرانيا لقتل الروس  

* "هآرتس":  

  • إسرائيل على نصف خطوة من عملية كبيرة في جنين ومواصلة النشاط يقرب مواجهة مع غزة  

  • اعتقال الطالبة الجامعية مريم أبو قويدر من النقب والتهمة التحريض خلال وقفة احتجاج على قتل شيرين أبو عاقلة  

  • الشرطة تستعد ليوم النكبة  

  • كيف تحول سلاح الجيش ضد اسرائيل  

  • جدعون ليفي يكتب: أفراد حرس الحدود والشرطة تحولوا إلى شرطة نازية  

  • في استوديوهات الفضائيات الإسرائيلية يجتهدون لنسيان قتل الصحفية حتى بمعلومات غير صحيحة

#الصحف الإسرائيلية

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