فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس) الصادرة اليوم الأحد.
* "يديعوت احرونوت":
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ضابط من وحدة النخبة اليمام قتل في مخيم جنين
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عاصفة جنازة شيرين أبو عاقلة: تنديدات شديدة اللهجة على مستوى العالم
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أفراد الشرطة اعتدوا بالهراوات على مشيعي جنازة شيرين أبو عاقلة
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المراسل السياسي ايتمار ايخنر: العالم ضدنا وهذه المرة على حق
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عضو الكنيست عوفر كسيف من المشتركة يضرب شرطيا من حرس الحدود
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استقالة المستشارة السياسية لنفتالي بينت
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الإطاحة بعضو كنيست من حزب يمينا لمنع انشقاقه واسقاط الائتلاف
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الانتخابات المصيرية في لبنان
* "معاريف":
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فقدان السيطرة: تنديدات بالعالم بسبب جنازة شيرين أبو عاقلة
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الولايات المتحدة قلقة من تصرفات الشرطة
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وزير الأمن الداخلي يشكل لجنة بسبب أحداث الجنازة
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اللد: مسيرة كبيرة في ذكرى قتيل اللد قبل عام
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يوم المعركة في جنين
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الشرطة تطلب بالتحقيق الجنائي مع عضوي الكنيست احمد طيبي وعوفر كسيف والشبهات ضرب أفراد الشرطة
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إعلان حالة الطوارئ في يوم ذكرى النكبة
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بعد 3 سنوات نشر اسم الجنرال الذي قتل في خان يونس: الجنرال محمود خير الدين من قرية حرفيش الدرزية
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روسيا: إسرائيليون يساعدون الفاشية في أوكرانيا لقتل الروس
* "هآرتس":
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إسرائيل على نصف خطوة من عملية كبيرة في جنين ومواصلة النشاط يقرب مواجهة مع غزة
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اعتقال الطالبة الجامعية مريم أبو قويدر من النقب والتهمة التحريض خلال وقفة احتجاج على قتل شيرين أبو عاقلة
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الشرطة تستعد ليوم النكبة
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كيف تحول سلاح الجيش ضد اسرائيل
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جدعون ليفي يكتب: أفراد حرس الحدود والشرطة تحولوا إلى شرطة نازية
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في استوديوهات الفضائيات الإسرائيلية يجتهدون لنسيان قتل الصحفية حتى بمعلومات غير صحيحة