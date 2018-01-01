فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس) الصادرة اليوم الأحد.

* "يديعوت احرونوت":

استقالة المستشارة السياسية لنفتالي بينت

عضو الكنيست عوفر كسيف من المشتركة يضرب شرطيا من حرس الحدود

ضابط من وحدة النخبة اليمام قتل في مخيم جنين

* "معاريف":

بعد 3 سنوات نشر اسم الجنرال الذي قتل في خان يونس: الجنرال محمود خير الدين من قرية حرفيش الدرزية

إعلان حالة الطوارئ في يوم ذكرى النكبة

يوم المعركة في جنين

اللد: مسيرة كبيرة في ذكرى قتيل اللد قبل عام

* "هآرتس":

إسرائيل على نصف خطوة من عملية كبيرة في جنين ومواصلة النشاط يقرب مواجهة مع غزة

اعتقال الطالبة الجامعية مريم أبو قويدر من النقب والتهمة التحريض خلال وقفة احتجاج على قتل شيرين أبو عاقلة

الشرطة تستعد ليوم النكبة

كيف تحول سلاح الجيش ضد اسرائيل

جدعون ليفي يكتب: أفراد حرس الحدود والشرطة تحولوا إلى شرطة نازية