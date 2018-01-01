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فيديو.. انتصار غالي لنماء على خدمات البريج .. وتعادل خدمات خانيونس والنصيرات

الأحد 15 مايو 2022 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. انتصار غالي لنماء على خدمات البريج .. وتعادل خدمات خانيونس والنصيرات



غزة / سما /

حقق نماء انتصارا غاليا على حساب مضيفه خدمات البريج (1/2)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الشهيد محمد الدرة، ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من دوري الدرجة الأولى.

 وسجل هدفي نماء مروان شيخ العيد (37)، وأحمد الغزالي (47)، بينما أحرز هدف خدمات البريج أحمد الكرنز من ركلة جزاء (95).

 ورفع الفائز رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع، وبقي رصيد الخاسر 21 نقطة في المركز الثامن.

 

خدمات خانيونس (0) _ خدمات النصيرات (0)  

وتعادل خدمات خانيونس "الذئاب" مع خدمات النصيرات "الغواصات الصفراء" دون أهداف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب خانيونس البلدي.

وفشل الفريقان بالوصول للشباك على مدار 90 دقيقة.

بهذا التعادل خدمات خانيونس رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع، وأصبح رصيد خدمات النصيرات 33 نقطة في المركز الثاني.

#نماء #خدمات البريج #خدمات خانيونس #خدمات النصيرات #دوري الأولى

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