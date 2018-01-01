  1. الرئيسية
  2. الرياضة

بوكيتينو: لا أتمنى هذه الرسالة من مبابي

الأحد 15 مايو 2022 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بوكيتينو: لا أتمنى هذه الرسالة من مبابي



وكالات / سما /

واصل ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، إثارة الجدل بشأن مستقبل كيليان مبابي، مهاجم الفريق، الذي ينتهي تعاقده في 30 يونيو/حزيران المقبل، ولم يتوصل لاتفاق بشأن التجديد.

وتوجه مراسل صحيفة "ليكيب" بأكثر من سؤال لبوكيتينو عن إمكانية إعلان مبابي قراره في حفل رابطة اللاعبين المحترفين الفرنسية، وما دوره في إقناع النادي بحضور اللاعب هذا الحفل، في ظل تعارضه مع رحلة الفريق إلى قطر.

ورد بوكيتينو في مؤتمر صحفي: "هذا السؤال يوجه لكيليان"، مضيفا بلهجة ضاحكة: "أتمنى ألا يصرح مبابي بشيء عن مستقبله، لأن الفريق سيكون في قطر".
 
واستدرك المدرب الأرجنتيني: "وإذا صرح بشيء، أتمنى أن يكون إيجابيا في مصلحة بي إس جي، لكن لا أعتقد أن مبابي سيتحدث في الأمر".
 
ولم يوضح المدرب الأرجنتيني دوره في إقناع إدارة سان جيرمان للموافقة على حضور اللاعب الشاب هذا الحفل، في ظل تعارضه مع رحلة الفريق إلى قطر.

 
#ماوريسيو بوكيتينو #كيليان مبابي #باريس سان جيرمان

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: السنوار يزور مكتب الجزيرة للتعزية باستشهاد أبو عاقلة ويرد على تهديدات الاحتلال باغتياله..

فيديو: سرايا القدس تكشف تفاصيل جديدة ومشاهد لأول مرة لإطلاق صاروخ القاسم

شاهد: هجوم ناري من محمد أبوتريكة علي رفع علم أوكرانيا وتجاهل فلسطين

المواصلات بغزة توضح تفاصيل قرار حكومي هام بشأن رخصة القيادة في غزة

رئيس فنلندا يبلغ بوتين بخطط بلاده للانضمام إلى الناتو والأخير يرد

حالة استنفار بسبب ارتفاع أسعار القمح "المخيفة" ودول تحظر بيع محصولها!

محلل عسكري إسرائيلي يكشف عن خطورة جيل العمليات الجديد

الأخبار الرئيسية

جنين : استشهاد شقيق زكريا الزبيدي

20220515070144

صورة : الجيش الإسرائيلي يكشف هوية ضابط قُتل بخان يونس عام 2018

بالتزامن مع ذكرى النكبة .. المستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

93489

الاحتلال يقرر إعادة فتح معبر "إيرز" للعمال وأصحاب التصاريح من قطاع غزة

الرئيس عباس: الصمود على الأرض والتمسك بها والوحدة الوطنية هو الرد الامثل على النكبة

الاتصالات الفلسطينية