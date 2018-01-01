بوكيتينو: لا أتمنى هذه الرسالة من مبابي

واصل ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، إثارة الجدل بشأن مستقبل كيليان مبابي، مهاجم الفريق، الذي ينتهي تعاقده في 30 يونيو/حزيران المقبل، ولم يتوصل لاتفاق بشأن التجديد.



وتوجه مراسل صحيفة "ليكيب" بأكثر من سؤال لبوكيتينو عن إمكانية إعلان مبابي قراره في حفل رابطة اللاعبين المحترفين الفرنسية، وما دوره في إقناع النادي بحضور اللاعب هذا الحفل، في ظل تعارضه مع رحلة الفريق إلى قطر.



ورد بوكيتينو في مؤتمر صحفي: "هذا السؤال يوجه لكيليان"، مضيفا بلهجة ضاحكة: "أتمنى ألا يصرح مبابي بشيء عن مستقبله، لأن الفريق سيكون في قطر".



واستدرك المدرب الأرجنتيني: "وإذا صرح بشيء، أتمنى أن يكون إيجابيا في مصلحة بي إس جي، لكن لا أعتقد أن مبابي سيتحدث في الأمر".



ولم يوضح المدرب الأرجنتيني دوره في إقناع إدارة سان جيرمان للموافقة على حضور اللاعب الشاب هذا الحفل، في ظل تعارضه مع رحلة الفريق إلى قطر.