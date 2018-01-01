محمد صلاح يكشف حالته بعد الإصابة

وكالات / سما /

كشف النجم المصري الدولي، محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، عن حالته بعد الإصابة التي تعرض لها أمام تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وتسببت في خروجه من أرضية ملعب ويمبلي في الشوط الأول.

وقال صلاح في تصريح مقتضب لوسائل الاعلام البريطانية، عقب فوز ليفربول باللقب بالانتصار على تشيلسي بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح “أنا بخير”.

وعلق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، على إصابة صلاح، لشبكة ITV البريطانية وقال” صلاح أخبرنا أنه كان يمكنه الاستمرار في الملعب، ولكني شعرت بشيء ما، أتمنى أن يكون على ما يرام”.

واضطر الهولندي فيرجيل فان دايك إلى مغادرة الميدان هو الآخر، بنهاية الوقت الأصلي من المباراة، وعن ذلك قال كلوب” لقد عانى من مشاكل بسيطة، أظن أنه على ما يرام وسيلعب من جديد معنا هذا الموسم”.