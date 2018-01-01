ليفاندوفسكي يعلن نهاية مشواره مع بايرن ميونخ

وكالات / سما /

أعلن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هداف فريق بايرن ميونخ الألماني، رحيله عن النادي والاستعداد لخوض تجربة جديدة في مسيرته الكروية، علماً بأنه يرتبط بقوة بالانتقال إلى فريق برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأطلق ليفاندوفسكي تصريحات نارية بعد خوضه آخر مباراة مع بايرن ميونخ على مستوى الدوري الألماني، كلمات قليلة من البولندي لكنها كانت بمعان كبيرة وواضحة بشأن مستقبله.

وقال البولندي، اليوم السبت، لوسائل الإعلام الألمانية” من المحتمل بقوة أني لن ألعب من جديد لبايرن ميونخ، ربما كانت هذه هي آخر مباراة لي مع الفريق، لا يمكن أن أقول أن ذلك مؤكد بنسبة 100%، وربما يكون كذلك”.

وأضاف اللاعب قائلاً” نريد أن نجد أفضل حل لي وللنادي خلال الفترة المقبلة”.

ويرتبط ليفاندوفسكي بعقد مع بايرن ميونخ يصل لخط النهاية في يونيو 2023، ووسط اهتمام قوي من برشلونة، لا يبدو أن اللاعب سيتفق مع البايرن على التوقيع على عقد جديد، ما يجعل مباراة فولفسبورج، التي انتهت بالتعادل بهدفين، آخر مباراة للاعب مع عملاق بافاريا.