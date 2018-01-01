ليفربول يُتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي بعد مُباراة مُثيرة أمام تشيلسي

وكالات / سما /

نجح فريق ليفربول في الفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعد التغلب على فريق تشيلسي بنتيحة 6-5 بركلات الترجيح.

وكانت الأوقات الأصلية للمُباراة التي استضافها ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن قد انتهت بتعادل الفريقين بدون أهداف بعد هجمات مُتبادلة بين الفريقين، وكادت الشباك تهتز في كلا المرميين لولا عدم التوفيق في آخر لمسة.

ولجأ الفريقان للأوقات الإضافية التي انتهت بنفس النتيجة رغم مُحاولات الفريقين المُستمرة، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق ليفربول.

وبدأ تسديد ركلات الترجيح عن طريق ماركوس ألونسو لتشيلسي ونجح في هز شباك أليسون بيكر، وتقدم بعد ذلك جيمس ميلنر الذي سجل للريدز.

وسد الركلة الثانية للبلوز سيزار أزبلكويتا الذي أهدر ركلته بعد اصطدام الكرة بالقائم، وتقدم بعد ذلك تياجو ألكانتارا الذي سجل الركلة الثانية للريدز.

وتقدم بعد ذلك رييس جيمس لتسديد الركلة الثالثة للبلوز ونجح في تسجيلها بمهارة كبيرة، ونجح روبرتو فيرمينو في ترجمة التسديدة الثالثة للريدز بإتقانٍ كبير.

ونجح باركلي في تسجيل الركلة الرابعة للبلوز، قبل أن يتمكن ترينت ألكسندر أرنولد من تسجيل الرابعة للريدز.

وتمكن جورجينيو من تسجيل الركلة الخامسة للبلوز، ونجح fu]ih السنغالي إدوارد ميندي في التصدي لركلة مُواطنه ساديو ماني لتتعادل الكفتين.

ونجح الدولي المغربي حكيم زياش في تسديد الركلة السادسة بمهارة كبيرة لتشيلسي، ونجح ديوجو جوتا في تسجيل ركلته السادسة للريدز .

وأخفق ميسون ماونت في تسديد الركلة السابعة للبلوز بعد تصدٍ من أليسون بيكر، لينجح اليوناني تسيميكاس في إهداء ليفربول اللقب بعد تسجيل الركلة السابعة.

وشهدت المُباراة إصابة النجم المصري محمد صلاح وخروجه مُستبدلاً في الدقيقة 33 من الشوط الأول، فيما خرج المُدافع فان دايك للإصابة أيضاً بعد انتهاء الشوط الثاني وقبل بداية الوقت الإضافي.

ورفع ليفربول رصيده تاريخياً في هذه البطولة للبطولة رقم 8 والأولى في تاريخ النادي منذ 2006، فيما توقف رصيد تشيلسي عند اللقب رقم 8 وكان آخر مرات فوز البلوز بالبطولة في 2018.